وقالت الإحصاء في بيان نقلته وكالة الانباء الكويتية، الأربعاء، إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.08 بالمئة في أغسطس الماضي على أساس شهري، لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في أغسطس الماضي بنسبة 6.89 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من 2021 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة 0.07 بالمئة على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 5.67 بالمئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 2.17 بالمئة ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 1.94 بالمئة.

وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 1.95 بالمئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 4.3 بالمئة في أغسطس مقارنة بالشهر ذاته من 2021.

وأوضحت الإحصاء الكويتية أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 2.03 بالمئة على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 3.6 بالمئة في حين قفزت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 19.05 بالمئة.

وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في أغسطس الماضي بنسبة 2.67 بالمئة في حين ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 3.03 بالمئة.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات المالية والنقدية.