معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية يشهد هذا العام مشاركة أكثر من 1750 شركة من 55 دولة فيما سيضم كذلك 20 جناحا دوليا.

المعرض الذي يعد منصة لعرض ومناقشة أهم الموضوعات في مجالات الطاقة النظيفة والمياه والتنمية المستدامة وغيرها يتيح فرصة للشركات والمؤسسات للمشاركة واستعراض منتجاتها وخدماتها هذا بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات بين العارضين من مختلف أنحاء العالم.

ويشكل معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي ملتقى للخبراء والمتخصصين لمناقشة الحلول والتحديات التي تواجهها قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه والبيئة والاستدامة والاقتصاد الأخضر.

ويتزامن المعرض مع الدورة الثامنة من "القمة العالمية للاقتصاد الأخضر" الذي يناقش جهود العمل المناخي بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

ومنذ انطلاقه عام 1999 تحول معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية إلى واحد من أهم المعارض المتخصصة على مستوى العالم لينمو عدد زواره بأكثر من 10 أضعاف منذ العام 2011 بحيث استقطبت نسخة المعرض في دورته السابقة أكثر من 45 ألف زائر.

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