وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان، الثلاثاء، إن عدد الليالي السياحة التي قضاها السائحين في النصف الأول من 2022، بلغ 52.6 مليون ليلة سياحية، مقابل 32.2 مليون ليلة في نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع 63.6 بالمئة.

والسياحة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر إلى جانب قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج، والتي تضررت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية حيث كانت روسيا وأوكرانيا مصدرا رئيسيا لتدفق السياح.

وتسعى مصر خلال الشهور المقبلة مع دخول موسم الشتاء لجذب أعداد أكبر من السياح، خاصة من أوروبا المهددة بشتاء قارس بسبب أزمة الطاقة.

وقبل جائحة كورونا، استقبلت مصر في 2019 أحد الأرقام القياسية في عدد السياح بالبلاد والذي وصل إلى 13.1 مليون سائح، قبل أن يتراجع العدد إلى 3.7 مليون سائح في 2020، ثم قفز إلى 8 ملايين سائح في 2021.

وكانت دول أوروبا الشرقية أكثر المناطق إيفادا للسائحين إلى مصر خلال عام 2021، بنسبة تصل إلى 50.6 بالمئة، يليها الشرق الأوسط 18.9 بالمئة، وأوروبا الغربية 16.4 بالمئة، ثم إفريقيا 7.1 بالمئة.

وكانت مصر استقبلت أكبر عدد للسائحين بتاريخها في عام 2010، والذي بلغ 14.7 مليون سائح، وبلغت الإيرادات في هذا العام 12.5 مليار دولار.