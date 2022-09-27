وقالت يو.بي.إس في مذكرة "من المرجح أن يؤدي غياب تحرك من جانب التحالف لسحب براميل من السوق إلى مزيد من الضغوط الهبوطية على أسعار النفط".

وأضافت "يتعين على التحالف أن يعلن خفضا للإنتاج بما لا يقل عن نصف مليون برميل في اليوم خلال الأيام المقبلة".

ومن المقرر أن تجتمع دول أوبك وروسيا ومنتجون آخرون ضمن تحالف أوبك+ في الخامس من أكتوبر.

وأوضحت يو.بي.إس أن أسعار النفط الخام تتراجع في ظل المخاوف من أن الركود سيؤدي إلى ضعف الطلب ومن توافر المزيد من الإمدادات في سوق النفط، مضيفة أن الأسعار تتأثر أيضا بالجو العام الذي يفضل الابتعاد عن المخاطر الناتجة عن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة الثلاثاء، بعدما هبطت لأدنى مستوياتها في تسعة أشهر في اليوم السابق، وسط مؤشرات على أن تحالف أوبك+ قد يعلن تخفيضات للإنتاج لتجنب المزيد من الانهيار في الأسعار.