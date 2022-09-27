2.2 مليار طن من الحبوب

بلغ الإنتاج العالمي من الحبوب في الفترة 2021-2022 نحو 2.291 مليار طن متري، وفقًا لبيانات اللجنة الحكومية الدولية، وأبقى "المجلس" توقعاته لتجارة الحبوب العالمية في 2022-2023 دون تغيير عند 409 مليون طن متري وحافظ أيضًا على تقديراته لاستهلاك الحبوب العالمي عند 2.274 مليار طن متري.

زادت تقديرات "مجلس الحبوب" للمخزونات العالمية إلى 587 مليون طن متري لعام 2022-2020 من 577 مليون طن متري في توقعات الشهر الماضي، وزادت تقديرات إنتاج القمح العالمي بشكل حاد إلى 792 مليون طن متري للعام 2022-2023، من 778 مليون طن متري الشهر الماضي، بسبب زيادة الإنتاج المتوقعة في روسيا وكندا وأستراليا.

تجارة القمح ثابتة

حافظ "المجلس" على تقديرات تجارة القمح العالمية عند 193 مليون طن متري، وتم رفع الاستهلاك العالمي للقمح إلى 785 مليون طن متري في الفترة 2022-2023 من 783 مليون طن متري الشهر الماضي، وزادت توقعاته للمخزونات المرحلة العالمية إلى 286 مليون طن متري لعام 2022-2023 من 275 مليون طن متري تم تقديرها الشهر الماضي.

بالنسبة للذرة، خفضت اللجنة الحكومية الدولية تقديراتها للإنتاج العالمي بمقدار 11 مليون طن متري إلى 1.168 مليار طن متري، بسبب الانخفاض المتوقع في الإنتاج في الولايات المتحدة والأرجنتين.

كما خفضت تقديرات تجارة الذرة العالمية بمقدار مليون طن متري من تقرير الشهر الماضي إلى 172 مليون طن متري، كما خفضت توقعات استهلاكها للعام 2022-23 إلى 1.191 مليار طن متري، بانخفاض 6 ملايين طن متري عن الشهر الماضي، وتم رفع تقديرات مخزون الذرة المُرحل إلى 286 مليون طن متري لعام 2022-23 من 275 مليون طن سابقًا.

إنتاج أقل للأرز بسبب الطقس

بالنسبة للأرز، خفضت اللجنة الحكومية الدولية توقعات إنتاجها إلى 508 مليون طن متري للعام 2022-2023 من 514 مليون طن متري في الشهر السابق، بسبب سوء الأحوال الجوية في الهند وباكستان.

تم تخفيض تقديرات استهلاك الأرز العالمي إلى 515 مليون طن متري لعام 2022-2023 من 518 مليون طن متري في الشهر الماضي.

وانخفضت تجارة الأرز العالمية إلى 49 مليون طن متري من 52 مليون طن متري سابقًا، وخفضت اللجنة الحكومية الدولية توقعاتها لمخزونات الأرز العالمية المرحلة إلى 173 مليون طن متري، بانخفاض 4 ملايين طن متري عن التقدير السابق.

فول الصويا أقل

جرى تخفيض توقعات إنتاج فول الصويا العالمي إلى 387 مليون طن متري في العام 2022-2023 من 389 مليون طن في تقرير الشهر الماضي، حيث سجلت تجارة فول الصويا العالمية الآن 165 مليون طن متري، بانخفاض من 166 مليون طن متري الشهر الماضي.

كما زادت تقديرات استهلاك فول الصويا إلى 378 مليون طن متري لعام 2022-2023، بانخفاض قدره مليون طن متري في الشهر الماضي، وتمت زيادة تقديرات مخزون فول الصويا العالمي المُرحل إلى 53 مليون طن متري من 52 مليون طن متري في الشهر الماضي.