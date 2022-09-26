وانخفض المؤشر نيكي عند الإغلاق 2.66 بالمئة إلى 26431.55 نقطة بعدما تراجع إلى 26424.60، وهو أدنى مستوى له منذ 14 يوليو. وهذه ثالثة جلسة من الخسائر للمؤشر الذي تراجع بأكثر من خمسة بالمئة منذ بداية الأسبوع الماضي.

كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.71 بالمئة.

وتراجعت أسواق الأسهم لتحذو حذو نظرائها الآسيويين بعد ارتفاع الدولار وزيادة عائدات السندات وسط مخاوف متزايدة من حدوث ركود عالمي. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 0.79 بالمئة.

وقال ياسوشي يوكوياما من أيزاوا للأوراق المالية "مخاطر التشديد النقدي التي تُسبب الركود زادت... لا نستطيع شراء أسهم بقوة في هذا الوضع".

وسجل الين 143.8 أمام الدولار في أحدث التعاملات بعد أن تراجع 2.43 بالمئة إلى 140.31 الأسبوع الماضي بسبب تدخل وزارة المالية في سوق الصرف في حين سجلت عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 3.7627 بالمئة.

وقال مدير أصول محلي "كانت هناك توقعات قوية بأن العائد سيستقر عند 3.5 بالمئة، لكنه استمر في الارتفاع وحدثت عمليات بيع للأسهم القيادية بالأساس".

وتدخلت السلطات اليابانية الأسبوع الماضي في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين المتعثر للمرة الأولى منذ عام 1998.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.0327 أمام الدولار ليواصل خسائره منذ يوم الجمعة بعد أن أعلن وزير المالية البريطاني الجديد كواسي كوارتنج عن حزمة شاملة من التخفيضات الضريبية.

وشكلت أسهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات الرقائق أكبر ضغط على المؤشر نيكي حين انخفضت 4.14 بالمئة يليها أسهم مجموعة سوفت بنك التي تراجعت بنسبة 5.18 بالمئة.

كما هبطت أسهم شركات صناعة السيارات مع تسجيل شركة مازدا موتور أكبر الخسائر متراجعة 5.56 بالمئة بعد تقرير يفيد بأن الشركة ستوقف إنتاج السيارات في روسيا.

ومن بين الأسهم المدرجة على نيكي، سجل 217 مؤشرا خسائر وارتفع سبعة فقط.

وسجلت أسهم (كيه.دي.دي.آي)، مشغل الهواتف المحمولة أفضل أداء على المؤشر نيكي إذ ارتفعت 0.58 بالمئة.