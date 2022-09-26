وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1637.85 دولار للأونصة اعتبارا من الساعة 0415 بتوقيت غرينتش. وتراجعت الأسعار واحد في المئة في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2020 مسجلة 1626.41 دولار.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 1645 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002 مدعوما بانخفاض الجنيه الإسترليني.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وعدد من البنوك المركزية الكبرى الأخرى أسعار الفائدة الأسبوع الماضي مما أثار مخاوف بشأن تأثيرها على النمو.

وأظهر استطلاع الجمعة تفاقم تباطؤ النشاط التجاري في منطقة اليورو في سبتمبر.

وفي الوقت نفسه قال رفائيل بوستيك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا الأحد إنه لا يزال يعتقد أن بإمكان البنك المركزي الأميركي خفض التضخم دون خسائر كبيرة في الوظائف نظرا للزخم المستمر للاقتصاد.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى الحد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد في الوقت الذي يعزز فيه الدولار الذي يتم تسعير الذهب به.

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 20 في المئة منذ تجاوزها الحد الرئيسي البالغ 2000 دولار للأونصة في مارس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.6 في المئة إلى 18.54 دولار للأونصة بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين. وارتفع سعر البلاتين 0.5 في المئة إلى 858.40 دولار وارتفع سعر البلاديوم 0.9 في المئة إلى 2084.79 دولار.