وكانت الأسواق الأميركية والأوروبية قد تراجعت الجمعة بسبب المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي جراء الزيادات الحادة في معدلات الفائدة.

وتراجعت أسعار النفط بنحو 5 المئة أيضا إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، مع وصول الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين، وسط مخاوف من أن يدفع ارتفاع معدلات الفائدة الاقتصادات الكبرى إلى الركود، وهو ما يقلل الطلب على النفط.

وقال مازن السديري، مدير إدارة الأبحاث في "الراجحي المالية"، إن تراجع أسعار النفط انعكس على أغلب الأصول، بالإضافة للقلق من مخاوف حدوث الكساد في الاقتصاد العالمي وتأثيره على الطلب العالمي على النفط.

وأضاف السديري أن الأسواق الآن في مرحلة انتظار لبيانات التضخم والعمالة في الأسواق الرئيسية وغيرها من البيانات التي ستؤثر بدرجات متفاوتة على الأسواق.

وانخفض سهم أرامكو، عملاق الصناعة النفطية السعودي، بنسبة 2.6 بالمئة، كما تراجع سهم شركة "بترو رابغ" بنسبة 2.9 بالمئة، والسعودية للصناعات الأساسية "سابك" 2.1 بالمئة وكيمائيات الميثانول "كيمانول" 4.7 بالمئة والتصنيع الوطنية 4.1 بالمئة.

وعن أداء أسهم قطاع البنوك، فقد تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 3.3 بالمئة وبنك الرياض 1.85 بالمئة والبنك السعودي البريطاني "ساب" بنسبة 4.5 بالمئة وبنك الاستثمار السعودي 4.6 بالمئة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 4.4 مليار ريال وكمية الأسهم المتداولة 128 مليون سهم.