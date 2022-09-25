وخلال الجلسة، تم تداول 209.17 مليون سهم عبر 14111 صفقة نقدية، بقيمة 53.7 مليون دينار، أي نحو 173.6 مليون دولار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي في بورصة الكويت بمقدار 194.4 نقطة، أو بنسبة 3.4 بالمئة، ليصل إلى مستوى 5400.54 نقطة.

كما تراجع مؤشر السوق الأول بواقع 206.12 نقطة ليصل إلى مستوى 8121.87 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 3.5 بالمئة.

وانخفض المؤشر "رئيسي 50" بواقع 205.8 نقطة، ليصل إلى مستوى 5544.46 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 3.5 بالمئة.

وعلى صعيد المؤشر العام، كانت أسهم شركات "منشآت" و"أرجان" و"ساحل" و"فيوتشر كيد" الأكثر ارتفاعًا في تداولات الأحد، بينما كانت أسهم شركات "نابيسكو" و"ع عقارية" و"يوباك" و"تسهيلات" من الأكثر تراجعا.