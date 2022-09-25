وتشمل هذه المشروعات، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 3300 ميجاوات، ثلاثة مشروعات لاستغلال طاقة الرياح، ومشروعين لاستغلال الطاقة الشمسية.

ويبلغ إجمالي طاقة مشروعات الإنتاج من طاقة الرياح في هذه المرحلة 1800 ميجاوات، موزعة على مشروع في ينبع طاقته 700 ميجاوات، ومشروع في الغاط طاقته 600 ميجاوات، ومشروع في وعد الشمال طاقته 500 ميجاوات.

وتبلغ طاقة مشروعات الإنتاج من الطاقة الشمسية 1500 ميجاوات، موزعة على مشروع في الحناكية طاقته 1100 ميجاوات، ومشروع في طبرجل طاقته 400 ميجاوات.

ويأتي طرح هذه المشروعات ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، كجزء من مستهدفات السعودية للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الغاز بالنسبة 50 بالمئة لكل منهما، وإزاحة الوقود السائل المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، مُحققة بذلك أهداف رؤية "المملكة 2030".