وقال المحلل في البنك، جورج سارافيلوس، في مذكرة بحثية، إن على المركزي البريطاني رفع الفائدة بمعدل كبير في أقرب وقت ممكن خلال الأسبوع القادم، وذلك لكي يتمكن من استعادة مصداقيته مع السوق.

وكان العائد على السندات الحكومية البريطانية قد ارتفع بأكبر وتيرة يومية في أكثر من ثلاثة عقود، الجمعة، كما شهد الجنيه الإسترليني تراجعًا بنحو 3 بالمئة بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية عن تفاصيل خطة جديدة تهدف إلى تخفيض الضرائب.

وأضاف سارافيلوس أن قرار بنك إنجلترا إلغاء خطط بيع السندات الحكومية قد يجعل الأمور أكثر سوءًا، موضحًا أن الإشارة القوية من المركزي البريطاني إلى استعداده للقيام بكل شيء ممكن لخفض التضخم بسرعة، وجعل العوائد الحقيقية إيجابية، ستساعد اقتصاد البلاد.

وكان بنك إنجلترا قد رفع معدل الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 2.25 بالمئة.