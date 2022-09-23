وقالت الشركة في بيان، الجمعة، إنها كانت مضطرة لتعليق العمليات في المصنع منذ 4 مارس الماضي، بسبب انقطاع توريد المواد والأجزاء الرئيسية للمصنع، ومنذ ذلك الحين، تتابع الشركة الوضع وتقوم بتقييم مدى الاستدامة المستقبلية لأعمال "تويوتا" في روسيا.

وأوضحت الشركة أنها احتفظت بكافة العاملين لديها منذ تعليق الإنتاج، كما أنها حافظت على جاهزية المصنع بهدف بدء الإنتاج إذا "سمحت الظروف"، إلا أنها أكدت عدم قدرتها على استئناف الأنشطة العادية للمصنع، كما أنها لا ترى أي مؤشر على إمكانية معاودة العمل به في المستقبل.

وذكرت الشركة أن قرار إنهاء إنتاج سيارات "تويوتا" في روسيا لم يصدر بسهولة، وأكدت أنها قامت بتطوير علامتها التجارية وأعمالها على مدى 80 عامًا ماضية بالتعاون مع الشركاء في كافة أنحاء العالم، وستعمل على "حماية المبادئ التي أسستها الأجيال السابقة للشركة بهدف نقلها إلى الجيل القادم".

كما أضافت الشركة أنها ستقوم بتحسين عمليتها في موسكو، وستعمل على إعادة هيكلتها بهدف الاحتفاظ بمنظومة فعالة تضمن مواصلة دعم شبكة البيع بالتجزئة في البلاد.