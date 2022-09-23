وبحلول الساعة 15:26 بتوقيت غرينيتش، انخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي 421.21 نقطة، أو 1.4 بالمئة، إلى 29655.47 نقطة، بعد أن هبط لفترة وجيزة إلى ما دون أدنى مستوى له لهذا العام عند 29653.29 نقطة.

وتراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 62.38 نقطة، أو بنسبة 1.67 بالمئة، إلى 3693.56 نقطة، بينما هبط المؤشر "ناسداك" المجمع 190.12 نقطة، أو 1.72 بالمئة، إلى 10876.01 نقطة.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت سابق هذا الأسبوع، وتعهد بالاستمرار في سياسته المتشددة حتى يتم وضع التضخم تحت السيطرة، وذلك بالتوافق مع قرارات مماثلة من قبل العديد من البنوك المركزية حول العالم.

واقترب "داو جونز" من الانخفاض بنسبة 20 بالمئة عن أعلى مستوى إغلاق قياسي له في الرابع من يناير، مما يؤكد أن المؤشر دخل في سوق هابطة، وفقا لتعريف شائع الاستخدام.

وتأكد سقوط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" في السوق الهابطة في يونيو، وكذلك "ناسداك" في مارس.