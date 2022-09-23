وقال المعهد الوطني للإحصاء في بيان، الجمعة، إن الاقتصاد نما على أساس سنوي بنسبة 6.8 بالمئة مقارنة مع 6.3 بالمئة في التقديرات الأولية التي صدرت قبل شهرين.

وعدل معهد الإحصاء بيانات الربع الأول من العام إلى انكماش فصلي بنسبة 0.2 بالمئة، مقابل نمو بنسبة 0.2 بالمئة، كما عدل نسبة النمو السنوي إلى 6.7 بالمئة مقابل 6.3 بالمئة.

وأشار المعهد إلى أن الإنفاق الحكومي في الربع الثاني من العام انخفض بنسبة 1.3 بالمئة على أساس ربع سنوي، كما انخفض بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت صادرات إسبانيا في الربع الثاني بنسبة 4.9 بالمئة على أساس فصلي، كما ارتفعت بنسبة 23.1 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيانات معهد الإحصاء.

أيضا، ارتفعت الواردات بنسبة 2.8 بالمئة في الربع الثاني على أساس ربع سنوي، وارتفعت بنسبة 8.8 بالمئة على أساس سنوي.