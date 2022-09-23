وبحسب تقرير نشره موقع "دويتشه فيلي"، فقد تعرض الطراز لانتقادات شديدة، بعد أن أسفر حادثان للطائرة عن وفاة 346 شخصًا نتيجة تحطم طائرتين من نفس الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا بعد أشهر قليلة فقط من إدخالهما الخدمة.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية في بيان، الخميس، إن "بيونغ" انتهكت "بإهمال" أحكام مكافحة الاحتيال التي تقرها قوانين الأوراق المالية الأميركية.

واتهمت الهيئة الشركة ورئيسها التنفيذي السابق، دينيس مويلينبورغ، بالإدلاء ببيانات مضللة حول سلامة الطائرات التي سقطت في الحادثتين بإندونيسيا وإثيوبيا في عامي 2018 و2019.

ومن المقرر أن يدفع مويلينبورغ مليون دولار في إطار تسوية نفس الرسوم.

من جانبها، قالت "بوينغ" إنها أجرت تغييرات واسعة وعميقة منذ الحادثين لتحسين سلامة وجودة نموذجها "737 ماكس".

وأضافت الشركة في بيان أن تسوية الرسوم يعتبر جزءًا من جهود الشركة الأوسع لحل المسائل القانونية المعلقة، والخاصة بحوادث طائرات "737 ماكس"، وذلك بطريقة مسؤولة تخدم مصالح الشركة ومساهميها وموظفيها.