وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش، ويحوم عند أدنى مستوياته في 20 شهرا.

ورُفعت أسعار الفائدة بشكل حاد خلال الأسبوع، إذ أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ثالث زيادة على التوالي بواقع 75 نقطة أساس الأربعاء وخرجت سويسرا من عصر أسعار الفائدة السلبية أمس الخميس، وقررت أول رفع لها منذ 15 عاما.

وهبطت أسهم البنوك في أوروبا 0.9 بالمئة. وتراجع سهم كريدي سويس 6.4 بالمئة، بعد مناشدة سيولة نقدية جديدة من المستثمرين، حسبما أفاد شخصان مطلعان على الأمر، وذلك للمرة الرابعة خلال سبع سنوات تقريبا. جاء هذا في الوقت الذي تحاول فيه الشركة المصرفية إجراء إصلاح جذري لبنكها الاستثماري.