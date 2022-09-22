وتراجع المؤشر ​​"داو جونز" الصناعي بواقع 80.08 نقطة، أو بنسبة 0.27 بالمئة، عند الساعة 16:04 بتوقيت غرينيتش، ليصل إلى مستوى 30103.7 نقطة.

كما انخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 29.36 نقطة، أو 0.77 بالمئة، ليتراجع إلى مستوى 3760.19 نقطة، كما هبط مؤشر "ناسداك" المجمع 149.21 نقطة، أو بنسبة 1.33 بالمئة، إلى 11068.81 نقطة.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدل الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، الأربعاء، في مسعى منه لتهدئة معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة.

وجاءت خطوة الفيدرالي متماشية مع التوقعات، والتي رجحت أن يقوم الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وأصبحت معدلات الفائدة في أميركا في نطاق 3.00 إلى 3.25 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، بعد أن كانت نسبتها في نطاق 2.25 إلى 2.50 بالمئة قبل الزيادة.