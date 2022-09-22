وتراجع المؤشر الرئيسي في سوق دبي بنسبة 0.8 بالمئة، بعد أن تراجع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بنسبة 1.5 بالمئة، كما تراجع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.1 بالمئة.

وتربط أغلب دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار، وتتبع عادة تحركات السياسة النقدية للمركزي الأميركي.

وكان الفيدرالي الأميركي قد رفع معدلات الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، الأربعاء، كما رفعت البنوك المركزية في دول الخليج معدلات الفائدة لديها عقب القرار.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي تعاملات اليوم مستقرا.

وقال فادي رياض، كبير محللي السوق في شركة "كابكس دوت كوم"، إن بورصة أبوظبي حصلت على بعض الدعم من ارتفاع أسعار النفط، ولكن رفع معدلات الفائدة أضر بالمعنويات.

وأضاف أن السوق قد تشهد بعض التصحيح للأسعار بعد المكاسب التي سجلتها هذا الشهر مع تحرك المستثمرين لتأمين مكاسبهم.

وارتفعت أسعار النفط الخام مدفوعة بتوقعات بزيادة الطلب الصيني وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، مما فاق أثر مخاوف الركود بعد سلسلة من عمليات رفع معدلات الفائدة من البنوك المركزية ومن بينها بنك إنجلترا.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 بالمئة.

والسوق السعودية مغلقة في عطلة عامة.