وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة مسجلا 1670.40 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:26 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه بما يصل إلى 1 بالمئة في الجلسة الآسيوية.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1678.70 دولار للأونصة.

وقال مايكل هيوسون، كبير محللي الأسواق لدى "سي.إم.سي ماركتس" إن ارتفاع عوائد السندات الأميركية سيستمر في الضغط على أسعار الذهب ما لم تبدأ العوائد في الانخفاض فجأة، ويبدأ الدولار في التراجع، مضيفًا أن أسعار الذهب لن ترتفع بشكل كبير على الأرجح.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة 75 نقطة أساس أمس الأربعاء للمرة الثالثة على التوالي، وأشار إلى أن المزيد من الزيادات ستأتي لترويض التضخم المتصاعد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 19.60 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 903.90 دولار، بينما هبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2150.02 دولار.