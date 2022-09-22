وقالت "سالك" في بيان، الخميس، إن إجمالي الطلب على الاكتتاب العام بلغ 184.2 مليار درهم (50.2 مليار دولار).

وكانت "سالك" قررت زيادة حجم الطرح من 20 بالمئة، كانت مستهدفة في البداية، إلى 24.9 بالمئة أو ما يعادل 1.87 مليار سهم، وذلك بعد الإقبال الكبير من المستثمرين على الاكتتاب في الطرح الأولي.

وقال مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة "سالك" إن هذا الإقبال على الطرح "دليل على ثقة المستثمرين العالميين في أسواق دبي المالية. وكذلك قوة ومتانة الشركة التي تعد المشغل الحصري لنظام التعرفة المرورية في دبي".

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك": "يمثل هذا الإدراج خطوة مهمة نحو تحقيق برنامج الخصخصة الذي تتبناه دبي وخططها الأوسع لجذب الاستثمار الأجنبي. وبعد 15 عاما من العمل على تسهيل التنقل في دبي، أصبحت الشركة اليوم في صميم خطط التوسع الاقتصادي للمدينة".

وطرح سالك، هو الثالث هذا العام، في دبي، بعد "ديوا" و"تيكوم"، وهو جزء من خطة أوسع لإدراج 10 شركات مملوكة لحكومة دبي لتعميق البورصة.

بعد الانتهاء من الطرح العام الأولي لـ"سالك"، ستحتفظ حكومة دبي بملكية 75.1 بالمئة من رأس مال الشركة. ومن المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم الشركة يوم 29 سبتمبر، بقيمة سوقية 15 مليار درهم (4.1 مليار دولار).

وكان من بين المشاركين في الاكتتاب كل من "صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي"، من خلال بنك الإمارات دبي الوطني، ودبي القابضة، و"شمال القابضة"، وصندوق أبوظبي للتقاعد، والذين حصلوا على على 16.2 بالمئة من الأسهم المطروحة.