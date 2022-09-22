وفي حديثه إلى الصحفيين في نيويورك، قال بوريل إن دول التكتل السبع والعشرين اتخذت قرارا سياسيا بتطبيق إجراءات جديدة تتعلق بقطاعات وأفراد. كما اتفق الوزراء على مواصلة مد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة.

وكان بوتن أمر أمس بتعبئة عامة جزئية للجيش في أول تحرك من نوعه في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، في خطوة تصعيدية كبيرة في حربه ضد أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع سيرجي شويجو، إنه سيتم استدعاء 300 ألف جندي، من قوات الاحتياط، موضحا أن الاستدعاء سيقتصر على من لديهم خبرة كجنود محترفين، ولن يتم استدعاء الطلاب أو من خدموا كمجندين فقط.