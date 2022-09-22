وقال حكار لوكالة الأنباء إن صادرات الغاز بلغت حتى الآن 17.8 مليار متر مكعب بزيادة قدرها 17 بالمئة.

وأبلغ مصدر مطلع رويترز بأن حكار أدلى بهذه التصريحات بهدف القضاء على الشائعات التي تقول إن الجزائر تواجه صعوبة في الوفاء بتعاقداتها مع إيطاليا.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الرسالة الرئيسية هي "لا تقلقي يا إيطاليا، ستوفر الجزائر الكميات المتفق عليها".

ووفقا لأرقام سوناطراك، أنتجت الجزائر 103 مليارات متر مكعب من الغاز في 2021 وصدرت 54 مليار متر مكعب.