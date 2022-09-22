وأضاف العيسى في تصريحات لسكاي نيوز عربية، على هامش ملتقى الأعمال الذي نظمته "إنفستوبيا" مع "اقتصادية أبوظبي"، الأربعاء، أن وجود مؤتمر "كوب 27" في مصر، ومؤتمر "كوب 28" في الإمارات بأبوظبي يوفران فرصة تاريخية حقيقية لجذب الاستثمارات، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والمناخ داخل المنطقة.

وأوضح أن هناك تركيز كبير من قبل مؤسسة التمويل الدولية على نشاط المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مؤكدًا أن هناك تقدير يُرجح وجود فرص استثمارية في القطاع بقيمة تعادل 180 مليار دولار.

كما أضاف العيسى أن هناك مساحة كبيرة للاستثمار في قطاع المشروعات الرائدة والتكنولوجيا والابتكار، وريادة الأعمال، إذ يمكن لهذه القطاعات أن تخلق العديد من الفرص وتساهم في عملية التنمية في المنطقة.

وقال العيسى إن هناك تركيز كبير على قطاع الطاقة المتجددة، والمشاريع الصديقة مع البيئة، باعتبارها أكثر القطاعات الواعدة في المنطقة.

وأضاف أن هناك تقديرات من البنك الدولي، في فترة ما قبل جائحة كورونا، تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى خلق نحو 300 مليون فرصة عمل، وشدد على ضرورة التركيز على الأعمال الريادية والابتكار، باعتباره قطاعا واعدا، لما له من آثار جيدة ستنعكس على المنطقة اقتصاديًا واجتماعيا، بالإضافة إلى أن القطاع يزيد من تمكين للشباب وتوفير فرص العمل لهم، خاصة في ظل ظروف التوظيف الحالية بالقطاع العام، والظروف الاقتصادية بالعديد من الدول في المنطقة.

وتستضيف أبوظبي مؤتمر "إنفستوبيا" العالمي يومي 1 و2 مارس 2023 تحت عنوان "استشراف الفرص في عصر التغيرات" والذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وجاء الإعلان عن النسخة الجديدة من "إنفستوبيا 2023"، خلال ملتقى الأعمال الذي نظمته "إنفستوبيا" مع "اقتصادية أبوظبي"، بأبوظبي، بحضور عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وشركاء إنفستوبيا وعدد من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين من القطاعين العام والخاص.

وستناقش النسخة القادمة من إنفستوبيا التحولات التي يشهدها مناخ الاستثمار العالمي في ظل التغيرات الاقتصادية والتي أوجدت مفاهيم اقتصادية جديدة تتعلق بالواقع الافتراضي والاقتصاد الاخضر والمستدام وانعكاساتها على أولويات الاستثمار في قطاعات حيوية، منها مجالات تكنولوجيا الغذاء والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ والتقنيات الحديثة المرتبطة بقطاع النقل والشحن والخدمات اللوجيستية، والفرص الاستثمارية المرتبطة بهذه القطاعات في الأسواق العالمية.