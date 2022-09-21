وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزما من العقوبات الاقتصادية والعقوبات على أفراد في روسيا بعدما بدأت روسيا ما تسميه بـ "عمليات عسكرية" في أوكرانيا في 24 فبراير.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، في تصريحات هذا الشهر، إن عقوبات "الغرب تنم عن قصر نظر وتشكل خطرا على العالم بأسره"، وقال إنه يميل بصورة متزايدة صوب تعزيز علاقات بلاده مع آسيا.

وفي مواجهة عزلتها المتزايدة وتدهور علاقاتها مع الغرب، تتّجه موسكو نحو الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.