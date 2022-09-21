وكان المركزي الأردني قد أعلن في نهاية أغسطس الماضي أن احتياطي العملات الأجنبية لديه كان عند 16.57 مليار دولار.

ولا يزال الأردن يعاني من تبعات انتشار فيروس كورونا، والتي أثرت سلبا على الاستثمار الأجنبي، وحوالات المغتربين، والتي تعتبر أهم روافد العملة الصعبة في المملكة.

وأظهرت الإحصاءات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأردنية، أن الدين الداخلي للبلاد في نهاية مايو الماضي قد بلغ 13.8 مليار دينار، والدين الخارجي عند نحو 15.2 مليار دينار.

وبهذا تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 88.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.