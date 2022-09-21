وأغلق المؤشر نيكي على تراجع 1.36 بالمئة مسجلا 27313.13 نقطة في أدمى مستوى إغلاق منذ 19 يوليو.

كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.36 بالمئة في أدنى لإغلاق منذ السابع من سبتمبر.

وتتوقع الأسواق بالفعل رفع معدل الفائدة الأميركية بما لا يقل عن 75 نقطة أساس. ومع ذلك، من المتوقع أن يخالف بنك اليابان التيار السائد بين البنوك المركزية من خلال تمسكه برفض رفع الفائدة، حتى مع ارتفاع التضخم.

وشهد المؤشر نيكي تراجع 187 سهما من أصل 225 مدرجة عليه في الجلسة الصباحية بينما ارتفع 37 سهما واستقر سهم.

وشكل تراجع سهم دايكين إندستريز لمكيفات الهواء أكبر ضغط على المؤشر، إذ هبط بنسبة 3.94 بالمئة.

وكان سهم ستيل وركس صاحب أفضل أداء، إذ ارتفع 4.11 بالمئة رغم تخفيض الشركة توقعاتها للأرباح في السنة المالية الحالية.

وتركزت الارتفاعات في قطاعي الطاقة والمؤسسات المالية بشكل عام.