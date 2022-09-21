وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة مع انخفاض أغلب قطاعاته الفرعية. وهبط قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة 1.2 بالمئة بينما ارتفعت أسهم شركات الطاقة بواحد بالمئة وسط ارتفاع في أسعار النفط بسبب أنباء التعبئة الروسية.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بتعبئة جزئية للجيش في تصعيد خطر للصراع في أوكرانيا وأول تعبئة من نوعها في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتن إنه وقع مرسوما بشأن التعبئة التجزئية يسري اعتبارا من اليوم. وأضاف أنه يدافع عن الأراضي الروسية وأن الغرب يريد تدمير البلاد، منذرا بأنه إذا استمر الغرب فيما وصفه "بالابتزاز النووي" فإن موسكو سترد بكل القوة التي لديها في ترسانتها الضخمة.

وأضاف: "إذا تعرضت وحدة أراضينا للتهديد، سنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية شعبنا، هذا ليس خداعا".

وقال بوتن في خطابه إن هدفه هو "تحرير" منطقة دونباس بشرق أوكرانيا. وتابع أن معظم الناس في المنطقة لا يريدون الخضوع مجددا إلى ما سماه "عبودية" أوكرانيا.

وأمر بوتن أيضا، بزيادة التمويل لتعزير إنتاج البلاد من الأسلحة.