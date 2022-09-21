ستشتري الحكومة الألمانية كامل حصة شركة "فورتوم" الفنلندية في "يونيبر" بسعر 1.70 يورو للسهم، لتصل حصتها الإجمالية إلى حوالي 99 بالمئة من أسهم "يونيبر"، وذلك ضمن خطة برلين لإنقاذ الشركة المتعثرة.

وعقب الإعلان عن الصفقة قفز سهم شركة "فورتوم" بأكثر من 20 بالمئة، والتي كانت تسيطر على حصة الأغلبية في "يونيبر" التي هبط سهمها بنحو 23 بالمئة.

وتتضمن الصفقة ضخ 8 مليارات يورو (بما يعادل 8 مليارات دولار)، في "يونيبر"، ومن المتوقع اكتمال الصفقة بنهاية العام.

وقعت شركة "يونيبر" في بؤرة أزمة الغاز بألمانيا، حيث تكبدت الشركة خسائر متراكمة بنحو 8.5 مليار يورو، بعد ان اضطرت لشراء الغاز من مصادر بديلة، بعد أن توقفت الإمدادات الروسية على خلفية الأزمة الأوكرانية.

كانت الحكومة الألمانية قد صاغت في يوليو الماضي اتفاق حزمة الإنقاذ الأولية بعد أن أجبرت التخفيضات الروسية لإمدادات الغاز الطبيعي شركة "يونيبر" على شراء الغاز بأسعار أعلى بكثير للوفاء بعقود التوريد الخاصة بها.





