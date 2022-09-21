هذا التمويل المصرفي طويل الأجل مقوّم بالدولار الأميركي، ومن المقرّر أن يحين موعد استحقاقه بتاريخ 30 سبتمبر 2042. وقد شاركت في عملية إعادة التمويل تسع جهات مصرفيه دولية وإقليمية.

وتضم الجهات المصرفية كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين (فرع دبي)، وبنك أبوظبي الأول، وبنك KfW IPEX، وبنك Norinchukin، والبنك الأهلي السعودي وبنك شينسي، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وبنك سوميتومو ميتسوي ترست.

وقد تمّ استخدام عائدات القرض الجديد طويل الأجل لإعادة تمويل الديون الحالية لشركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء، والتي تم إقراضها في العام 2014 كجزء من التمويل طويل الأجل مع خيار إعادة تمويله على المدى القصير، وهو نموذج تمويل شائع مؤخراً في قطاع المرافق في المنطقة.

وقال المدير التنفيذي لوحدة أعمال توليد الطاقة و تحلية المياه في شركة "طاقة"، فريد العولقي "تلتزم مجموعة طاقة بتأمين تمويل تنافسي لأصولنا لزيادة العوائد لمساهمينا وشركائنا الاستراتيجيين. تظهر الموافقة على إعادة تمويل أكثر من مليار دولار من قرض شركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء حجم العمل الجاد الذي قام به العديد من الجهات المعنية، كما أنه يؤكد الرغبة في تمويل مشاريع المرافق الكبرى في أبوظبي، والتي تتولى مجموعة طاقة إدارتها".

جدير بالذكر أن شركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء تعتبر محطة طاقة توربينية غازية ذات دورة مركبة، إضافةً إلى محطة التناضح العكسي المعيارية وثلاثة وحدات لتحلية المياه متعددة المراحل. تبلغ الطاقة الإجمالية المركبة للمحطة 1.7 جيجاواط من الكهرباء و53 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، وهي مملوكة بنسبة 60 بالمئة لشركة "طاقة"، بينما تمتلك كلّ من شركتي "إنجي" و"سوجيتز" نسبة 20 بالمئة من المحطة.

وقد تلقت شركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء المشورة بشأن الحصول على إعادة التمويل من قبل شركة "ألين وأوفيري"، وهي شركة محاماة دولية معروفة، بينما قادت شركة "لينكلايترز"، شركة المحاماة العالمية، الجهات المصرفية، إلى جانب شركة "WSP"، إحدى شركات الاستشارات الهندسية الرائدة في العالم.

يذكر أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" تأسست عام 2005، وهي مجموعة متنوعة من شركات المرافق والطاقة يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ولدى "طاقة" استثمارات ضخمة في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما وتوزيعهما، كما تمتلك عمليات استكشاف وإنتاج ونقل وتخزين النفط والغاز.

وتنتشر أصول الشركة في كلٍ من الإمارات، وكندا، وغانا، والهند، والعراق، والمغرب، وعُمان، وهولندا، والسعودية، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية.