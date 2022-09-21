وقال بوتن إنه وقع مرسوما بشأن التعبئة التجزئية يسري اعتبارا من اليوم. وأضاف أنه يدافع عن الأراضي الروسية وأن الغرب يريد تدمير البلاد، منذرا بأنه إذا استمر الغرب فيما وصفه "بالابتزاز النووي" فإن موسكو سترد بكل القوة التي لديها في ترسانتها الضخمة.

وأضاف: "إذا تعرضت وحدة أراضينا للتهديد، سنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية شعبنا، هذا ليس خداعا".

وقال بوتن في خطابه إن هدفه هو "تحرير" منطقة دونباس بشرق أوكرانيا. وتابع أن معظم الناس في المنطقة لا يريدون الخضوع مجددا إلى ما سماه "عبودية" أوكرانيا.

وأمر بوتن أيضا، بزيادة التمويل لتعزير إنتاج البلاد من الأسلحة.