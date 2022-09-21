لكن على أساس شهري، فقد تراجعت صادرات النفط في يوليو بنسبة 3 بالمئة عن شهر يونيو والذي سجلت خلاله حوالي 117.7 مليار ريال (31.4 مليار دولار). وهذا أول تراجع شهري لقيمة الصادرات النفطية في نحو 8 شهور.

وتمثل الصادرات النفطية نحو 81.1 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية السعودية في يوليو، مقارنة مع 76.2 بالمئة قبل عام.

واستفادت السعودية من الارتفاع القوي لأسعار النفط والذي بلغ مستويات مرتفعة فوق 100 دولار للبرميل، قبل أن يعود للانخفاض عن هذا المستوى في الأسابيع الماضية وسط مخاوف شأن ركود اقتصادي عالمي قد يخفض الطلب على النفط.

وقالت الهيئة إن صادرات المملكة من السلع غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير)، ارتفعت أيضا بنسبة 26.4 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ حوالي 26.7 مليار ريال (7.1 مليار دولار)، لكنها انخفضت على أساس شهري بنسبة 13.1 بالمئة مقارنة مع يونيو 2022.

وبلغت قيمة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية)، في يوليو الماضي، 140.8 مليار ريال (37.5 مليار دولار) بزيادة 58.8 بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي.

أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت في يوليو بنسبة 18.3 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ حوالي 55.1 مليار ريال (14.7 مليار دولار)، كما انخفضت على أساس شهري بنسبة 9.5 بالمئة.

وبحسب بيان هيئة الإحصاء فإن الصين هي الشريك التجاري الرئيسي للصين، فقد بلغت صادرات المملكة إليها 22.1 مليار ريال في يوليو، والواردات منها 12 مليار ريال.

ووفقا لبيان الإحصاء، فإن ميزان التجارة السلعي السعودية، حقق فائضا بقيمة 86 مليار ريال في يوليو، وهو أقل بمليار ريال عن شهر يونيو، لكنه يزيد على ضعف قيمته قبل عام.