أغلقت شهادات إيداع شركة "Grupo Nutresa S.A" الثلاثاء عند 10 دولارات للشهادة. وأغلق سهمها عند 36980 بيزو (حوالي 8.36 دولار)، ما يصل بقيمة الشركة إلى 3.83 مليار دولار، وتقدر أن تصل قيمة الصفقة وفقا للإفصاح إلى 2.15 مليار دولار، بحسب بيانات وكالة بلومبرغ.

وأوضحت "العالمية القابضة" الإماراتية أنها ستقوم بإخطار السوق بشأن نتيجة طلبها عندما يتم الإعلان عن النتيجة الرسمية للعطاء.

وكانت "العالمية القابضة"، قد قررت 19 سبتمبر الجارى الاستحواذ على حصة 15 بالمئة من أسهم برجيل القابضة بي في تي المحدودة التي يشار إليها باسم مجموعة برجيل من خلال إحدى الشركات التابعة لها.

وتهدف عملية الاستحواذ إلى مواصلة توسيع وتنويع استثماراتها في قطاع الرعاية الصحية محلياً وإقليمياً.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت العالمية القابضة عن استحواذها على حصة 50 بالمئة في شركة "كاليون انرجي" العاملة بالطاقة النظيفة في تركيا مقابل نحو 490 مليون دولار من خلال شركتها التابعة "انتيرناشونال انيرجي القابضة".

ويأتي الاستحواذ كجزء من استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل للشركة العالمية القابضة في قطاع الطاقة النظيفة، وذلك بعد أربعة أشهر من استثمارها بقيمة 7.3 مليار درهم في مجموعة اداني الهندية - للطاقة الخضراء، حيث تواصل الشركة تنمية استثماراتها في مجال الطاقة النظيفة وتقديم خدمات مستدامة النمو في قطاع الطاقة.

وسجلت العالمية القابضة، إيرادات بـ 21.93 مليار درهم خلال الـ 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، بنسبة نمو 121 بالمئة على أساس سنوي.

يذكر أن الشركة العالمية القابضة تأسست عام 1998، ضمن مبادرة تنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات، وهي مدرجة في بورصة أبوظبي، وتبلغ قيمتها السوقية 619 مليار درهم.

وتعزز الشركة العالمية محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية، وتضم حاليا أكثر من 372 شركة تابعة، ويعمل فيها 52,345 موظفا، وتتنوع أعمالها في قطاعات العقارات والزراعة والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والخدمات والصناعات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة التجزئة والترفيه ورأس المال.