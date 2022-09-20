وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1669.80 دولار للأونصة، عند الساعة 0839 بتوقيت غرينتش.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1678.20 دولار.

وقال ريكاردو إيفانجيليستا كبير المحللين في أكتيف تريدز "الذهب تحت ضغط، ولا يزال قريبا من أدنى مستوى في عامين، الذي لامسه يوم الجمعة، والسبب الرئيسي هو قوة الدولار".

ويظل الدولار مستقرا قرب أعلى مستوى في عقدين، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحملة العملات الأخرى. كما أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى لها منذ 2011.

ورغم أن الذهب يعتبر ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 19.34 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 920.56 دولار، وانخفض البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 2173.31 دولار.