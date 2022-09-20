وذكرت وزارة التخطيط الأردنية في بيان أن الجانبين وقعا كذلك اتفاقية منحة بقيمة 40 مليون دولار لدعم جهود الأردن في تبني الاقتصاد الأخضر.

وأوضح البيان أن وزير التخطيط الأردني ناصر الشريدة وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن ماريا هادجيثيودوسيو وقعا الإعلان الذي يغطي الفترة من 2021 إلى 2024 واتفاقية المنحة التي تصرف على مدى خمس سنوات.

وقال الشريدة إن المساعدات الواردة في الإعلان تأتي في إطار المساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة الاقتصادية والسياسة والإدارية من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع التنموية بما فيها برامج دعم من خلال الموازنة العامة.

وفيما يتعلق بمنحة الاقتصاد الأخضر، أوضح الشريدة أنها تسهم في مساعدة الأردن من خلال دعم الخطط والسياسات القائمة في هذا المجال "وتحديدا (خطة العمل الوطنية للنمو الأخضر للأعوام 2021 - 2025) بالتركيز على تخزين الطاقة المتجددة باستخدام ضخ المياه والاستفادة من الطاقة الشمسية وتعزيز الاقتصاد الدائري وتحسين التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة".

كما نقل البيان عن هادجيثيودوسيو تأكيدها على تعاون الاتحاد الأوروبي مع الأردن "وتجسد أهدافنا المشتركة للسلام والاستقرار والأمن والديمقراطية وسيادة القانون" ودعم جهود الأردن في التحول الأخضر الذي يهدف إلى المساهمة في تطوير اقتصاد مستدام بيئيا وشامل اجتماعيا لفترة ما بعد وباء كورونا.