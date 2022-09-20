وكانت أغلب توقعات المحلليين تشير إلى زيادة الفائدة إلى 1.5 بالمئة، بحسب بلومبرغ.

ومن المتوقع أن يرفع الفائدة إلى مستوى 2.5 بالمئة في عام 2023، مقارنة مع 1.9 بالمئة كان يتوقعها سابقا.

وأوضح المركزي السويدي في بيانه أن "التضخم مرتفع للغاية، ويفرغ القوة الشرائية للأسر، ويجعل من الصعب على الشركات والأسر التخطيط لأوضاعهم المالية".

وقال إنه يتوقع أن يرفع الفائدة مرة أخرى خلال الستة أشهر المقبلة، من أجل ضمان عودة التضخم إلى الرقم المستهدف عند مستوى 2 بالمئة.