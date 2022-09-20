وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة بعد بداية ضعيفة للأسبوع.

وصعدت أسهم البنوك الأوروبية 1.6 بالمئة مع استفادة المقرضين من بيئة معدلات الفائدة المرتفعة مع ارتفاع معظم مؤشرات القطاعات بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش.

ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي الأميركي الفائدة 75 نقطة أساس غدا الأربعاء للمرة الثالثة على التوالي، مواصلا تشديد سياسته النقدية لمكافحة التضخم الجامح.

وارتفعت أسهم شركة باكيم القابضة بنسبة 13.4 بالمئة لتتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد أن وقعت شركة التكنولوجيا الحيوية السويسرية عقدين جديدين للببتيدات (مجموعات من الأحماض الأمينية).