قفزت أسعار كربونات الليثيوم، إلى رقم قياسي جديد، الجمعة، عند مستوى 500.500 يوان صيني (ما يعادل 71.315 دولار) للطن في الصين، حيث تؤثر أزمة إمدادات الطاقة على المعروض، وفقا لبيانات شركة "آسيان ميتال".

وذكرت وكالة بلومبرغ، أن أسعار الليثوم كانت شهدت بعض الهدوء لفترة وجيزة في مارس الماضي، بعد أن تدخلت السلطات الصينية ودفعت الأطراف الرئيسية في الصناعة إلى السيطرة على الأسعار، خاصة بعد شكوى الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" من ارتفاع أسعار المعدن الجنوني.

وارتفع سعر الليثيوم ثلاثة أضعاف تقريبا العام الماضي، كما أنه حاليا أعلى بنسبة 1150 بالمئة مقارنة بأدنى مستوى وصل لها خلال أزمة وباء كورونا في يوليو 2020.

أسعار هيدروكسيد الليثيوم بدأت في الارتفاع أيضا، وتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، والذي كانت سجلته في أبريل الماضي.

وذكرت وزارة الصناعة وتكتولوجيا المعلومات الصينية، إنها عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي مع شركات تعدين الليثيوم، ومصافي التكرير، وطلبت منها ضمان ألا ترتفع الأسعار كثيرا عن تكلفة الإنتاج، كما حثوا المستهلكين على عقد اتفاقيات طويلة الأجل.

ويتوقع الموردون العالميون أن تستمر مسيرة صعود أسعار الليثيوم، وأن المواد الخام ستظل عقبة لصناعة السيارات الكهربائية.