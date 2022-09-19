وأضاف البيان أن رئيس مجموعة ميرسك استعرض في لقائه مع السيسي مخطط إنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف للسفن في مصر باستثمارات 15 مليار دولار، والذي سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مصر للتحول للطاقة الخضراء والحفاظ على البيئة، وفى ضوء سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت تتمتع بها على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، بالاضافة الى الممر الملاحي لقناة السويس الذي يمثل الشريان الأساسي للتجارة العالمية.