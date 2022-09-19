وقالت مسؤولة الاتصالات التقنية والابتكارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "ميتا" كارين عارف، إنه "بنفس الطريقة التي أتاح بها تطبيق واتساب لمستخدميه التواصل مع أحبائهم بحرية عبر الحدود، نريد أن نجعل التحديات التي واجهناها جميعًا عند التحدث إلى الشركات شيئًا من الماضي".

وتابعت أن الخطة تعني "أنه من الآن لا مزيد من الانتظار الطويل، أو الوقوع في موقع ويب معطل، أو إرسال بريد إلكتروني إلى صندوق أسود نتساءل عما إذا كان سيتم قراءته أم لا وفي أي وقت".

وأكدت أنه" بالنسبة للعديد من الأشخاص والشركات في جميع أنحاء العالم، تعد المراسلة طريقة حياة بالفعل ونسمع من الشركات طوال الوقت كيف أنهم يعرضون منتجاتهم أو خدماتهم عبر واتساب، ويقومون بالدردشة مع العملاء للإجابة على الأسئلة وتنسيق المبيعات".

وتابعت أنه من "خلال روابط إعلانات فيسبوك أو إنستجرام التي يتم النقر عليها لفتح محادثة مباشرة عبر تطبيق واتساب، واكتشاف الشركات بسهولة أكبر من قبل عملاء جدد ومناقشة المنتجات مباشرة في الدردشة مع مسؤولي الشركة".

وشددت على أن" الخطة الجديدة ستوفر فرصة إنشاء ميزات لجعل كل هذا أسهل مثل القدرة على تسجيل الدخول والدفع والمغادرة، وهي ميزات ذات قيمة كبيرة جدًا للأفراد والشركات".

وأشارت إلى أنه سيمكن للمستخدمين عبر واتساب دفع إيجار السكن أو تذاكر الطيران أو حتى الدفع لمصفف الشعر وغيرها من الأمور الحياتية.

مسؤولة الاتصالات التقنية والابتكارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "ميتا" قالت أيضا إن أول تطبيق للخطة الجديدة تم بالفعل مؤخرا عبر "إطلاق أول تجربة تسوق شاملة على واتساب مع شركة (جيو مارت) في الهند حيث أصبح بمقدور الناس التسوق لشراء البقالة والدفع وكل ذلك من خلال واتساب".

وكشفت أن خطة ميتا الآن هدفها جلب تجارب تجارية مثل تجربة (جيو مارت) لتحقيق المزيد من الأعمال التجارية عبر واتساب في المستقبل.

- تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء تطبيق واتساب بواسطة شركة واتساب في ماونتن فيو، كاليفورنيا، والتي استحوذت عليها فيسبوك في فبراير 2014.

- أصبح واتساب تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم بحلول عام 2015، ولديه أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم.

- تحول إلى الوسيلة الأساسية للاتصال الإلكتروني في العديد من البلدان والمواقع، بما في ذلك أمريكا اللاتينية وشبه القارة الهندية وأجزاء كبيرة من أوروبا وأفريقيا.