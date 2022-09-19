وقال في تصريح صحفي، إن عملية التحميل بدأت من الموقع الجديد من (مستودع كركوك الحديث) بدلا من موقع (محطة الصينية/ بيجي)، وإن وزارة الطاقة وبمتابعة حثيثة من السفارة الأردنية في بغداد، توصلت مع وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو) في جمهورية العراق لتفاهمات لتمديد مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بتاريخ 28 يناير 2021، إلى 31 ديسمبر 2022، وذلك لاستكمال نقل كامل الكميات التعاقدية المتبقية والمنصوص عليها في مذكرة التفاهم.

وكانت الأردن قد استوردت من العراق منذ شهر مايو 2021 وحتى نهاية يوليو 2022 كميات نفط بلغت حوالي 2.525 مليون برميل وبمعدل 8359 برميلا يوميا نقلت بواسطة 9678 صهريجا محملة من موقع (محطة الصينية /بيجي) إلى موقع المصفاة / الزرقاء، في حين تبلغ الكمية المتبقية بموجب مذكرة التفاهم 1.2 مليون برميل.

ويستورد الأردن نحو 10 آلاف برميل يوميا (15) بالمئة على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.