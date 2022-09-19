وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، مسجلا أدنى مستوياته في شهرين، في حين انخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا شديد التأثر بمعدلات الفائدة بنسبة 0.6 بالمئة.

وستتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، وهي الهيئة التابعة للبنك المركزي الأميركي التي تحدد سعر الفائدة، والتي ستعلن قرارها يوم الأربعاء.

ويتوقع معظم المحللين أن تعلن ثالث زيادة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.

وسجلت الأسواق الأوروبية أسوأ أداء أسبوعي لها في ثلاثة أشهر، الأسبوع الماضي، وسط تصاعد المخاوف من الركود وسط التشديد الحاد من البنوك المركزية.

وارتفع سهم فولكسفاغن 0.4 بالمئة بعد تقييم يصل إلى 75 مليار يورو (حوالي 75.1 مليار دولار) لشركة بورشه لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، فيما سيكون ثاني أكبر طرح عام أولي في ألمانيا على الإطلاق.