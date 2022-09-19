وأوضح ربيع أن هذا الطرح لا يعني وجود أي أزمة مالية لدى هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أنه مجرد طرح للاكتتاب في البورصة وليس بيعا او خصخصة.

وكشف أن قناة السويس حققت إيرادات هذا العام تصل إلى 7 مليارات دولار ما يعني عدم وجود أية أزمة مالية وراء هذا التوجه للطرح بالبورصة.

وشدد ربيع على أن الهدف من الطرح هو تنويع الاستثمار في الشركات التابعة لهيئة قناة السويس وأن يكون جزء منها موجود بالبورصة وهذا سيحقق دخلا إضافيا لهيئة قناة السويس.

ما هي شركة القناة لرباط السفن؟

بحسب الموقع الرسمي للشركة فإن شركة القناة لرباط وأنوار السفن هي إحدي شركات هيئة قناة السويس وتعتبر من الشركات الرائدة والمتخصصة في مجال رباط وحل السفن العابرة لقناة لسويس والوافدة علي موانئ بورسعيد - السويس - شرم الشيخ - نويبع وتزويد تلك السفن بكشافات إضاءة أثناء عبورها القناة شمالاً وجنوباً.

الشركة حائزة علي جائزة النجمة الذهبية العالمية وشهادة الجودة في الاداء المتميز من مؤسسة B.I.D ضمن 160 شركة ومؤسسة عالمية تم اختيارهم من بين 9500 مؤسسة وشركة ذات مجالات عمل مختلفة، كما أن الشركة عضو في اتحاد الموانئ العربية.

مهمة الشركة التأكد من سلامة الملاحة في قناة السويس وذلك بتزويد السفن العابرة بقوارب للرباط وكشاف ضوئي.

تم تأسيس الشركة عام 1992 برأسمال مملوك لهيئة قناة السويس بالكامل، بهدف تحقيق عائد من العملات الأجنبية مما يساهم في زيادة الدخل القومي لمصر، عبر تقديم عدة خدمات للسفن العابرة في قناة السويس منها تأمين الوحدات البحرية العائمة والسفن ضد أخطار الغازات السامة والمتفجرة.