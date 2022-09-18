ويستعد المستثمرون لزيادة كبيرة في معدلات الفائدة في أميركا، عندما يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، مما قد يؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي وانخفاض في الطلب على الوقود.

وتعرض النفط، الداعم الرئيسي لنمو المنطقة، لضغوط إضافية، بعد تحذير وكالة الطاقة الدولية من أن نمو الطلب على النفط قد يتوقف في الربع الرابع.

وانخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 2.2 بالمئة، ليصل إلى 11572 نقطة.

وتسبب التراجع في أسهم قطاع الخدمات المالية في انخفاض جميع القطاعات الأخرى.

فيما انخفض مؤشر البورصة المصرية بنسبة 3.1 بالمئة إلى 9763 نقطة، في أكبر انخفاض في يوم واحد خلال شهرين ونصف الشهر.

وتراجع في المؤشر الرئيسي "إي جي إكس 30" نحو 25 سهمًا من إجمالي 30 سهم.

ومنذ بداية العام، انخفض المؤشر بأكثر من 18 بالمئة.

كما تراجع مؤشر بورصة الكويت العام في التداولات بنسبة 0.26 بالمئة، ليصل إلى مستوى 7586.48 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18 بالمئة، ليصل إلى مستوى 5772.22 نقطة.

وترجع المؤشر الأول في بورصة الكويت بنسبة 0.28 بالمئة، ليصل إلى مستوى 8459.11 نقطة.