وأضافت الوزارة أن 10 سفن تحمل أكثر من 169 ألف طن من المنتجات الزراعية من المقرر أن تغادر موانئ أوكرانيا في البحر الأسود، الأحد.

وقالت الوزارة في بيان، إنه في الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي، غادرت 8 سفن موانئ أوديسا الكبرى، وتنتظر سفينتان دورهما بهدف التحرك.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية بعد اندلاع الأزمة في البلاد في 24 فبراير، وأغلقت أوكرانيا موانئها على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من نقص الغذاء في أفريقيا والشرق الأوسط.

وشحنت أوكرانيا، وهي منتج ومصدر رئيسي للحبوب في العالم، ما يصل إلى 6 ملايين طن من الحبوب شهريا قبل الحرب.

وبموجب الاتفاق الذي وقعته موسكو وكييف في 22 يوليو، أعيد فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود.

وقالت الوزارة إن هذه الموانئ قادرة على تحميل وإرسال ما بين 100 و150 سفينة شحن إلى الخارج شهريا.