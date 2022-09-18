وأضاف المبارك في مؤتمر مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في الرياض، أن الدول العربية ليست بعيدة عن آثار التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وأكد ضرورة دراسة كافة التدابير المحتملة المتاحة للوصول إلى تحقيق اقتصادات مستدامة.

وأظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية قد ارتفع بنسبة 3 بالمئة في أغسطس، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متسارعا من 2.7 بالمئة في شهر يوليو.

وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية الارتفاع إلى زيادة أسعار كل من الأغذية والمشروبات والنقل بواقع 4 بالمئة.

وصعدت أسعار اللحوم والدواجن 6.7 بالمئة، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في زيادة التضخم السنوي في أغسطس، نظرا لوزنه في المؤشر الذي يبلغ 18.8 بالمئة.

وقال جيمس سوانستون، خبير اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث، إن المؤسسة تتوقع أن التضخم قد بلغ ذروته في شهر أغسطس، وأن يتباطأ إلى نحو 2 بالمئة بحلول نهاية هذا العام و حوالي 1.5 بالمئة بحلول منتصف عام 2023.