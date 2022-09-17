وأكدت الوزيرة في بيان، السبت، أنه يجري حاليا اتخاذ الخطوات التنفيذية من قبل الجهات المختصة، وحصر كافة التيسيرات القابلة للتطبيق على المشروعات المحددة للمصريين بالخارج، مع وضع محفزات متنوعة تساهم في جذب الاستثمارات.

وجاءت تصريحات الوزيرة خلال اجتماعها مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، محمد فريد صالح، والذي استهدف مناقشة محور الاستثمار، والذي كان من بين التوصيات التي خرج بها "المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج"، والذي سلط الضوء على ضرورة إنشاء شركة مساهمة مصرية من أجل جذب استثمارات المصريين العاملين بالخارج في المشروعات القومية الكبرى أو غيرها.

وأشادت الوزيرة بالتعاون السابق مع هيئة الرقابة المالية، والتي نتج عنه إصدار وثيقة تأمين المصريين بالخارج.

وقال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إنه سيتم تنسيق عملية التواصل بين وزارة الهجرة وممثلي شركات الوساطة ومديري الاستثمار، لبحث كيفية استعراض أهم الفرص الاستثمارية التي يتيحها سوق الأوراق المالية المصري للمصريين بالخارج.