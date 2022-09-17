وقال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، إن الزيادة في الرسوم ستطال كافة السفن التي تمر بقناة السويس بنسبة 15 بالمئة، إلا أن رسوم عبور سفن الصب الجاف والسفن السياحية سترتفع العام المقبل بنسبة 10 بالمئة فقط.

وأضاف ربيع إن الزيادة في الرسوم تأتي نتيجة لتطبيق استراتيجية تسعيرية متوازنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية في نفس الوقت.

وسيبدأ تطبيق الزيادة اعتبار من أول أيام شهر يناير 2023.

أوضح رئيس الهيئة أن قرار زيادة الأسعار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري، والتي ترصد استمرار ارتفاع تكلفة التأجير اليومي لمعظم أنواع السفن، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، بالإضافة إلى توقعات باستمرار ارتفاعها خلال العام القادم.

وأضاف أن قيم تأجير ناقلات البترول الخام قد ارتفعت بنسبة 88 بالمئة عن متوسط عام 2021، كما ارتفعت قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 11 بالمئة عن متوسط عام 2021.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تنتهج عدة آليات لضمان مواكبة سياساتها التسعيرية لمتغيرات سوق النقل البحري، وجعل طريق القناة أكثر جاذبية وأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة، وذلك عبر إصدار منشورات ملاحية تتيح إجراء تعديلات في سياسات الرسوم في حالة تغير ظروف السوق الملاحي، من خلال تقديم حوافز في حالات خاصة لبعض السفن بمنحها نسب تخفيض تصل حتى 75 بالمئة من رسوم العبور العادية لفترات محددة.