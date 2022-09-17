وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة إلى مستويات لم تتراجع إليها منذ منتصف شهر يوليو، بعد أن أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" دون مستوى 3900 نقطة، وهو مستوى دعم مهم.

ووهبط المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 27.03 نقطة أو 0.69 بالمئة، الجمعة، ليغلق عند 3873.28 نقطة ويسجل خسارة أسبوعية بنحو 4.8 بالمئة.

وتراجع المؤشر "ناسداك" المجمع إلى 11448.76 نقطة، ليسجل هبوطًا أسبوعيا بنحو بنسبة 5.5 بالمئة.

وانخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي إلى مستوى 30817.88 نقطة في أسبوع، أو بنسبة 4.1 بالمئة.

وتحولت معنويات المستثمرين بعيدا عن المخاطرة في أعقاب تخفيض شركة "فيديكس" لتوقعاتها للأرباح، الخميس، فيما أرجعته إلى علامات على تراجع الطلب العالمي.

وجاء تحرك "فيديكس" عقب تصريحات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين حذرا من تباطؤ اقتصادي عالمي وشيك.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، الخميس، إن مخاطر التراجع تواصل الهيمنة على التوقعات الاقتصادية العالمية، ومن المتوقع أن تنزلق بعض الدول إلى الركود في عام 2023.

وكانت شركة "فيديكس" قد خفضت توقعاتها لعائدات الأسهم، لتصبح 2.75 دولارًا للسهم الواحد في الربع الثاني من العام الجاري، وأن تبلغ عائدات الشركة الإجمالية نحو 23.5 مليار دولار إلى 24 مليار دولار، مقارنة بتوقعات سابقة رجحت تحقيق عائد للسهم عند 5.48 دولارًا، وعائدات بنحو 24.86 مليار دولار.