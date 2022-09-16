وحقق الدولار مكاسب طفيفة بعد بيانات أميركية أظهرت تحسن معنويات المستهلكين خلال شهر سبتمبر.

وبلغت القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين 59.5 في شهر سبتمبر، ارتفاعا من 58.6 في الشهر السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تبلغ القراءة الأولية لشهر سبتمبر 60.0.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات من بينها اليورو، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 109.85.

ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ عقدين، عندما سجل 110.79 في وقت سابق من هذا الشهر.

ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب لهذا الأسبوع.

وفي وقت سابق، دفع ارتفاع الدولار باليوان في التعاملات خارج الصين إلى ما دون مستوى 7 مقابل الدولار، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، الليلة الماضية.

وبالمثل، اخترق اليوان داخل الصين نفس الحاجز بعد فترة وجيزة من افتتاح الأسواق الجمعة.

وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الصيني كان مرنا على نحو مفاجئ في شهر أغسطس، مع نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة أكثر من المتوقع.

ولكن الركود المتزايد في قطاع العقارات أثر على التوقعات.

وهبط الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مرة أخرى ليبلغ أدنى مستوياته منذ 37 عاما عند 1.1351 دولار.

وانخفض في أحدث التعاملات بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1.1408 دولار.

وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 0.9987 دولار.

كما هبط الدولار بنسبة 0.3 بالمئة مقابل الين إلى 143.06، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية.