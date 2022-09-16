وسجلت مؤشرات "وول ستريت" أدنى مستوياتها في شهرين، إذ هبط "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 44.64 نقطة، أي بنسبة 1.1 بالمئة، إلى 3856.59 نقطة.

وتراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي 254.14 نقطة، أي بنسبة 0.82 بالمئة، ليصل إلى 30707.68 نقطة.

وانخفض المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 174.92 نقطة، أي 1.6 بالمئة، إلى 11368.13 نقطة عند الفتح.

وكانت شركة "فيديكس" قد خفضت توقعاتها لعائدات الأسهم، لتصبح 2.75 دولارًا للسهم الواحد في الربع الثاني من العام الجاري، وأن تبلغ عائدات الشركة الإجمالية نحو 23.5 مليار دولار إلى 24 مليار دولار، مقارنة بتوقعات سابقة رجحت تحقيق عائد للسهم عند 5.48 دولارًا، وعائدات بنحو 24.86 مليار دولار.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت في التداولات، بسبب تأثر المعنويات بمخاوف الركود، والتوقعات برفع كبير لمعدلات الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل، إذ هبط المؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.15 بالمئة، ليصل إلى 410.01 نقطة.